Müzeler evlere geliyor

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kültürel faaliyetler durduruldu. Bu süreçte mümkün olmadığı sürece evlerinden çıkmamaya özen gösteren Antalyalılar için Kepez Belediyesi güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyeye ait Anadolu Oyuncak Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Zeytin Müzesi, Dokuma Tekstil Müzesi, Bilim Müzesi, Tren Müzesi, Arbcratum, Açık Hava Müzesi ve Yeşilçam Müzesi içersinde bulunan eserler her hafta yayınlanan programlar ve canlı yayın ile dışarı çıkmayan vatandaşların evlerine giriyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Programı sunan ve eserlere ait hikayeleri anlatan Kepez Belediyesi Müzeler Müdürü Emrah Ünlüsoy, bu süreçte vatandaşların hayatlarını renklendirmek ve kültürel bilgilerine katkı koymak için yapılan uygulamanın önemli olduğunu söyledi. Diğer birçok müzede 3D sanal turların yapıldığını söyleyen Ünlüsoy, "Biz burada samimiyete önem veriyoruz. İnsanlar hem eğlenirken aynı zamanda öğretici katkılar alıyor. Canlı yayında vatandaşların yaptıkları yoruma göre onlara cevap verip istedikleri eseri kameraya daha çok yaklaştırıyoruz. Özellikle Oyuncak Müzesi'nde bulunan eserlerin insana dokunan yaşanmışlıklarını anlatıyoruz. Bazen bir oyuncak diyip geçiyoruz fakat bu oyuncağın hikayesi geçmişten büyük acılar ve dram barındırabiliyor" dedi. Süreç normale döndükten sonra tedbirlerini ve uygulamaya geçeceklerini ifade eden Ünlüsoy, " Personellerimize hijyen eğitimi aldırdık. Uyarı yazılarımızı müzelere yerleştik, tur yönetme eğitimi aldık, sosyal mesafe gibi konular hazırlığımızı yapıyoruz" diye konuştu.