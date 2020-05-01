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Pancar peşinde bacağı kırıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Pancar peşinde bacağı kırıldı

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde, pancar toplamak için sarp araziye giden Ramazan Dinçer (38), kayalıktan düşüp bacağını kırınca mahsur kaldı. Olay, Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisine yaşandı.

YARDIM İSTEDİ
Bulunduğu yerde mahsur kalan Dinçer, cep telefonuyla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dinçer'e ulaşan ekipler, halat ve sedyeyle aldıkları yaralıyı, güvenli bölgeye kadar taşıdı. 3 saatlik çalışma ile kurtarılan Dinçer, hastanede tedaviye alındı.

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Pancar peşinde bacağı kırıldı
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