Patronlardan uzaktan buluşma

ANTALYA'DA iş dünyası koronavirüs salgınına karşı boş durmuyor, salgının ekonomiye etkileri konusunda internet üzerinden yapılan toplantılarla beyin fırtınası gerçekleştiriyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) mart ve nisan ayı meclis toplantıları elektronik ortamda gerçekleştirildi.

TARIM DİJİTALLEŞMELİ

ATB Başkanı Ali Çandır, salgının Türkiye'de zirve yapıp belirli bir durağanlıkla seyrini sürdürdüğünü belirterek, "Uyguladığımız tedbirlerle kontrol altına alınmaya başlanılan salgına karşı dikkatimizi en üst düzeyde tutmalıyız. Ama artık ekonomiyi ve işimizi-gücümüzü de dikkate almalıyız" dedi. Tarım sektörünün dijital çağa ayak uydurmasının zorunluluk olduğunu ifade eden Ali Çandır, "Önümüzdeki günlerde üyelere online eğitimlere başlamayı düşüyoruz" dedi.

FIRSAT BİLE OLABİLİR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) video konferans toplantısına katıldı. Bu sürecin iyi yönetilmesi halinde salgının Antalya için fırsat da olabileceğinin altını çizen Çetin, "Çin ve Uzak Doğu'ya turizm ve ithalat talebi azalacaktır. Akdeniz'de İtalya ve İspanya pandemiden çok ağır etkilenmişlerdir. Biz avantajlıyız. Antalya'yı örnek bir sağlık destinasyonu olarak lanse edersek, süreci ortauzun vadede avantajlı şekilde geride bırakırız" dedi.