Simge Elif engel tanımadı

ANTALYA'DA, omurilikte gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Simge Elif Poyraz, yürüyebilmek için başladığı halterde kazandığı başarılarıyla hayata tutundu. Milli takım formasıyla şampiyonluklar kazanmayı hedefleyen Poyraz, koronavirüs nedeniyle ertelediği hayallerine ulaşmak için evinde antrenman yapıyor.

HAYALLERİME ENGEL DEĞİL

FIZIK tedavi gördüğü sağlık merkezinde tanıştığı arkadaşının yönlendirmesiyle spora başlayan Simge Elif'in hayatı, halterdeki başarısıyla bir anda değişti. Zayıf sol ayak kaslarını geliştirmek için 3 yıldır halter antrenmanı yapan Simge Elif, Konya'da katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik kazandı. Kısa sürede ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşayan Simge Elif, gücünü herkese kanıtlamak için milli takıma seçilmeyi, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Bu yıl katılacağı şampiyonaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesi Simge Elif'in hayallerine engel olmadı.

HEDEFİ MİLLİ OLMAK

EVINI antrenman salonuna dönüştüren Simge Elif, her gün saatlerce idman yapıyor. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla dışarı çıkmayan Simge Elif, günün büyük bölümünde spor yaparak, performansını korumaya çalışıyor. Antrenmanlarını evine taşıyan Poyraz, güç ve kuvvet depoladığını milli takıma seçilmek için var gücüyle çalıştığını belirterek, "Koronavirüs hayallerime engel olmadı. Hayallerime ulaşmak için evde çalışıyorum. Hedef dünya şampiyonu olmak" dedi.