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Sporsuz kalmak çok üzücü oldu

’un Alman yıldızı canlı yayında koronavirüs günlerini anlattı. Sporsuz kalmanın üzücü olduğunu belirten Podolski “Bu süreci bir şekilde atlatmalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Sporsuz kalmak çok üzücü oldu

FTA Antalyaspor forması giyen Almanların ünlü golcü yıldızı Lukas Podolski, ülkesindeki bir gazetenin canlı yayınına katılıp koronavirüs günlerini anlattı. Podolski, zorda olsa günlerin bir şekilde geçtiğini söyledi.

SÜRECİ ATLATACAĞIZ
Podolski, spor yapamamanın gerçekten üzücü olduğunu belirtti. Takım arkadaşları ile birlikte antrenman yapmadıklarını vurgulayan kırmızı beyazlı oyuncu, "Maçlar, taraftarlar yok. Ama bu süreci bir şekilde atlatmalıyız. Yakında umarım her şey daha pozitif bir şekilde devam eder. Herkes ne yapmak istediğine karar vermeli" dedi.

POZİTİF OLMALIYIZ
Podolski, "İnsanlar her zaman her şeyden şikayet edebilir. Ancak herkes bu ortamda pozitif kalmaya çalışmalı ve kurallara uymalı. Bu durum elbette daha iyiye gidecek. Biz futbolun içindekiler veya başkaları sonunda bu şeyin üstesinden geleceğiz. Önemli olan buradan gereken dersleri almak" diye konuştu.

MUTLU AİLE REİSİ
Yıldız oyuncu, çocuklarının Antalya'ya geldiğinden beri kendisi ile birlikte olduğunu kaydederek, "Biraz önce ev ödevlerini yaptık. Az sonrada öğlen yemeği yiyeceğiz. Bugün menümüzde Polonya yemeği var" ifadelerini kullandı.

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Sporsuz kalmak çok üzücü oldu
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