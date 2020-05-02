4 dilde ‘gel’ çağrısı yapıldı

ANTALYA'DA koronavirüs salgını sonrası başlayacak turizmle ilgili ilk çalışmaya başlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), geçen yıl Antalya'da tatil yapan 7.5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turiste gönderilecek, 'Güneş ve daha fazlası' başlıklı mektubu Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce olarak dört dilde hazırladı.

ÖZLEMLE BEKLİYORUZ

Proje, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan turizm toplantısında ortaya çıkmıştı. Mektup örneği, il genelindeki tüm oteller ve tur operatörlerine gönderildi. 2020 yılının turizm teması olan Patara'dan fotoğrafların kullanıldığı ve 'Değerli misafirim' diye başlayan mektupta, "Tekrardan kavuşacağımız o güne kadar sağlıcakla kalın. Bizler hayallerinizi süsleyen sağlıklı ve güvenilir destinasyonun adresi Antalya'da dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizleri özlemle beklemeye devam edeceğiz" mesajı verildi.