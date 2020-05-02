Alanyaspor’un süper üçlüsü

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aytemiz Alanyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek Papiss Cisse, Junior Fernandes ve Fabrice N'Sakala'yı elde tutmanın planlarını yapıyor. Bu üç futbolcuya da taliplerin olması ise turuncu yeşilli takımı zorluyor.

TALİPLERİ ÇOK

Özellikle Fabrice N'Sakala için şimdiden Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarının ortaya atılması kulüp yönetimini düşündürüyor. Ayrıca takımın gol silahları Papiss Cisse ile Junior Fernandes'in de pek çok talibi bulunuyor.

LİGE DAMGAMV URDULAR

Başkan Hasan Çavuşoğlu ve kurmayları, 3 futbolcuyu takımda tutmak için görüşmeleri sürdürüyor. İki sezonda çıktığı 55 maçta 33 gol atan Cisse, lige adeta damga vurdu. 32 yaşındaki Fernandes de bu sezon oynadığı toplam 28 resmi maçta 10 gol, 7 asistlik katkı sağladı.