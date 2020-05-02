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Annesine edilen küfrü affetmedi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Annesine edilen küfrü affetmedi

ANTALYA'DA, O.B., annesinin birlikte yaşadığı S.E.'yi, annesine küfür ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. O.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. O.B., annesi S.A.'nın yanına gitti. Bu sırada annesinin bir süredir birlikte yaşadığı S.E. ile O.B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU
Tartışma sırasında S.E., iddiaya göre O.B.'nin annesi S.A.'ya küfür etti. Küfrü duyan O.B. yanındaki pompalı tüfekle S.E.'ye bir el ateş etti. Kasık bölgesinden vurulan S.E., kanlar içerisinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan S.E.'yi, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürdü. O.B. ise elindeki silahı bırakarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Annesine edilen küfrü affetmedi
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