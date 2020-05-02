Antik Patara plajı carettaları bekliyor

Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı, koronavirüs salgını sonrası sessizliğe büründü. 18 kilometre uzunluğundaki plajın, 14 kilometresi Kaş ilçesinde, 4 kilometresi de Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içinde. Koronavirüs salgını nedeniyle Patara Antik Kenti içinden geçilen antik plaja giriş yasaklandı. Önceki yıllarda günlük 4-5 bin kişinin ziyaret ettiği plajlar, 15 Mayıs- 15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00'den, saat 08.00'e kadar plaja yumurta bırakacak caretta carettalar için insanların girişine kapalıydı. Bu yıl ise ilk kez antik plajda carettalar 24 saat boyunca sessizlik içinde rahatça hareket edebilecek.