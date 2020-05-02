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Davul zurnalı uğurlama

Kuveyt’ten getirilip ve ’da yurtlara yerleştirilen işçilerin karantina süreleri tamamlandı. İşçiler davul zurnayla uğurlandı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Davul zurnalı uğurlama

KORONAVİRÜS terbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Burdur ve Isparta'da yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlanan işçiler davul zurnayla memleketlerine uğurlandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarında yerleştirilen 269 kişinin önce yurttan çıkış işlemi yapıldı.

AİLEM BAKAMAZDI
Yurtlarda kaldıkları sürede yapılan sağlık kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi de hastanede tedaviye alındı. Davul zurna eşliğinde uğurlanan işçiler, 21 araçla 42 kentte uğurlandı. Bolu'ya giden işçilerden Nihat Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ailem bana bu kadar bakamazdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Niğdeli Recep Kibar da "Türkiye'nin vatandaşlarına verdiği değeri dünyanın hiçbir ülkesinde görmedim" dedi. Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda da 76 kişi törenle memleketlerine uğurlandı.

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Davul zurnalı uğurlama
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