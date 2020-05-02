Gizli kahramanlar

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadelede tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra, idari personel de çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Hastaların güvenliğinin sağlanması, hastaların ve hastanenin temizliğini yapan işçiler ise kurumun görünmez kahramanları oldu.

İŞ YÜKLERİ ARTTI

Salgın sonrası iş yükü artan temizlik görevlileri koronavirüs hastası koridorlardan geçtiği sırada arkasından dezenfekte işlemi yapıyor, hastalarının servislere taşınmasını sağlayan asansörler, temizlik işçileri tarafından özenle temizleniyor. Özel odalarda tedavi gören hastalar taburcu olduktan sonra ise hastaların yatağındaki çarşafları özel poşetlere koyarak kaldırıyor ve odayı yeni hasta için steril hale getiriyor. Güvenlik görevlileri ise hastalarının geçeceği koridorlarda gerekli önlemleri alarak, başka bir hastanın geçişine izin vermiyor.

YEMEK EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

Diğer taraftan hastaların sağlığına kavuşması için cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına her gün 3 öğün yemek hazırlayan yemekhane görevlileri, koronavirüs salgını döneminde de riske rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan görevliler de gün boyu tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları için yemekleri hazırlıyor ve dağıtıyor. Bir dizi tedbir alarak çalışan işçiler, yemek dağıtımı için girdikleri pandemi servisinde ise ekstra önlemler alıyor.