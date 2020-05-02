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’den ikinci gözde

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Göztepe’den ikinci gözde

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, eski öğrencilerini gözüne kestirdi. Kırmızı beyazlı kulübün, Stefano Napoleoni'nin ardından Göztepe'den Andre Castro'ya da talip olduğu iddia edildi. Tamer Tuna, Portekizli orta saha oyuncusu ile Göztepe'den önce Kasımpaşa'da da birlikteydi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kariyerinde Porto forması da giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 19'u ilk 11'de 24 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol ve 1 asiste imza atarak dikkat çekti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun şuandaki mevcut değeri 1 milyon euro seviyesinde. Göztepe'de mutlu olduğu öğrenilen Castro'nun Tamer Tuna faktörü nedeniyle Antalyaspor'u da tercih edebileceği iddia edildi.

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Göztepe’den ikinci gözde
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