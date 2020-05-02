Güneşin erittiği kadının savaşı

ANTALYA'DA yaşayan 45 yaşındaki Sibel Oflas 8 yaşından beri 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığıyla mücadele ediyor. Nadir görülen hastalık sonrası yaşı ilerledikçe Oflas'ın yaraları güneş ışığının etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm kolunu sardı. Sibel Oflas'ın, son olarak sağ kolu da omuz bölgesinden kesilecek.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Kanserin yayıldığı organda katlanamayacak acı oluşturduğunu belirten Oflas, "Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor" diyerek gözyaşı döktü. Güneş olunca mutasyona uğrayan hücreleri yüzünden şu anda yürüyemez hale geldiğini de belirten Oflas, "Güneş olunca çıkamıyordum. Şimdi de yürüyemem eklendi üstüne. Kaç yıldan bu yana evdeyim. İnsanlar karantina nedeniyle evde sıkıldıklarını söylüyorlar. Bizim gibi insanları umarım anlayabiliyorlardır artık" dedi. Oflas, ev içerisinde kullanabilmek için şu anda bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti.