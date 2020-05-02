Hırsızlar insafa geldi

ANTALYA'DA 20 Nisan Pazartesi günü, Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi'nde metal atölyesine giren 2 hırsız, 30 bin lira değerinde el aletleri ve 25 güvercin yanı sıra hırsızlara karşı önlem olsun diye konulan 2 köpeğini de çaldı. Olaydan 10 gün sonrası insafa gelen hırsızlar, köpek ve güvercinleri aracı yoluyla sahibine gönderdi.

DÖVÜŞTÜRÜLDÜ İDDİASI

Atölye sahibi Savaş Akın, hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Şikayetini geri çekeceğini belirten Akın, "Köpeklere demir vurmuşlar, bir köpeği başka köpekle dövüştürmüşler. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.