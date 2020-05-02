Kaleiçi çiçek açtı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiren Antalya'nın gözbebeği Kaleiçi'nde sokaklar çiçek bahçesine döndü. Sokakları süsleyen rengarenk binlerce çiçek, kentin göz bebeği Kaleiçi'nin güzelliğine güzellik kattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 2015 yılında 'Çiçek Açan Şehirler' ödülünü kazandıran Hıdırlık Sokak düzenlemesi aradan geçen sürede güzelliğini korudu.

ÖDÜL KAZANDIRMIŞTI

Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi de Hıdırlık, Hesapçı Sokak ve Keçili Parkta bitki bakımları ve yeni dikimler gerçekleştirdi. Ekipler, Kaleiçi sokaklarını mevsimlik menekşe, aslanağzı, petunya çiçekleri ile saksıları da çalı ve ağaç grubu rengârenk bitkilerle süsledi. Kaleiçi'nde begonvil, hanımeli, kokulu yasemin gibi çiçeklerin kokusu baharı müjdeledi.