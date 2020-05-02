Kardeşlerin kuş isteği gerçek oldu

ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Duygu Elçin Atan ile 5 yaşındaki Yeter Ecem Atan kardeşler haftalardır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşadıkları can sıkıntısını gidermek için uzun zamandır annelerinden muhabbet kuşu almasını istiyorlardı. Ancak salgın nedeniyle sokağa çıkamayan anne Ayşe Atan ile küçük kızları son çare olarak sosyal medya üzerinden talepte bulundu.

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Çocukların talebine duyarsız kalmayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, harekete geçti. Ailenin adresi tespit edildikten hemen sonra Nar Masa ekipleri tarafından 1 adet kuş teslim edildi ancak 2 kardeş tek kuşu paylaşamayınca bu kez Başkan Turgay Genç, Atan ailesine sürpriz yaptı ve başka bir muhabbet kuşunu alarak bizzat kendisi teslim etti. Anne Ayşe Atan da belediyeye teşekkür etti.