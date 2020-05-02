Kayıklarla Yörük göçü

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakini Yörüklerin, kayıkla çekilen duba üzerindeki hayvanlarla göçü renkli görüntüler ortaya çıkardı. Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor.

200 YILDIR SÜRÜYOR

Adada yaklaşık 200 yıldır yaşamlarını sürdüren Yörükler, balıkçılık ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Baharın gelmesiyle adada hummalı bir o kadar da eğlenceli hareketlilik yaşanıyor. Deve ve atlarla göçmelerine alışkın olunan Yörükler, şartlardan dolayı bilinenin aksine kayıklarla göçüyor. Yörükler, her yıl 1 Mayıs'ta sırayla adada bulunan ve motorlu iki kayıkla çekilen dubanın üzerine çıkardığı sürülerini karşı kıyıdaki yaylaya geçiriyor.

700 METRELİK YOLCULUK

Yaklaşık 700 metrelik zorlu yolculuğun ardından kıyıya 2 metre yaklaşan dubadan suya atlayarak karaya ayak basan büyükbaş hayvanlar, çobanlar eşliğinde 8 kilometre yürüdükten sonra otlakların bol olduğu Sinder Yaylası'na geliyor. Ada sakinleri, yaz boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını da kayıklarla taşıyor.

2 BİN HAYVAN TAŞINDI

Adanın bağlı bulunduğu Gedikli köyünün muhtarı Abdulkadir Yıldırım, baharın gelişiyle çoğunluğu büyükbaş hayvanları gölden geçirdiklerini söyledi. Yıldırım, gölün üzerinden yaklaşık 21 Mada Adası sakinine ait 2 bin hayvanın geçirildiğini dile getirdi. Gölden sürüsünü geçiren Murat Karasu ise "Antalya'daki atalarımız yıllarca buraya develerle göçmüş. Biz de şimdi kayıklarla bu göçü sürdürüyoruz. Aynı zorlukları yaşıyoruz. Biz burada geleneklerimizi sürdürmeye, bu dumanı tüttürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.