Sahurdan iftara çalışma

TÜRKİYE'NİN yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı merkezlerden biri olan Antalya'da tarım sektörü mola vermedi. Bir taraftan seralarda tarımsal üretim sürerken, diğer taraftan ürünler Türkiye'nin dört bir yana gönderilmeye devam etti.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİ

Tedarik zincirinin aksamaması için verilen özel izin sayesinde çiftçiler, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına karşın gece seralarından topladıkları ürünlerini sabahın ilk saatlerinde toptancı haline getirdi. Antalya Toptancı Hali'nde, ilk günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmalar sürdürüldü. Domatesten bibere, patlıcandan kabağa, pırasadan salatalığa hatta mevsimin ilk ürünlerinden olan kavun ve karpuzun dahi kasalarla getirildiği halde ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına TIR'larla gönderiliyor. Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Eğer yasak olsaydı fiyatlar tavan yapardı. Antalya haline günde 10 bin kişi girip çıkıyor. Türkiye'nin her yerine ürün gönderiliyor. Hız kesmeden işimizin başındayız" diye konuştu.



SERALARDA DURMAK YOK

RAMAZAN ayının gelmesiyle çiftçilerin çalışma koşulları da değişti. Antalya'da çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başladıkları seralarında iftar saatine kadar üretim için ter döküyor. Sahuru yaptıktan sonra seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar çalışmaya devam ediyor. Biber, domates, salatalık, patlıcan gibi sebzelerin yer aldığı seralarda ürünlerini hassasiyetle yetiştiren çiftçiler, yaşam alanına çevirdikleri seralarında günün büyük bölümünü geçiriyor.