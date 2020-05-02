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Şimşek’te gençlik avı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Şimşek’te gençlik avı

AYTEMİZ Alanyaspor, TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın peşine düştü. Tekniği ve hızı ile dikkat çeken Bilal Budak, hem orta sahada hem de forvette görev yapabiliyor. Şimşekler geleceğe yatırım yapmak amacıyla bu transferi önemsiyor.

RAKİP BEŞİKTAŞ
3. Lig'de 20 maça çıkan gelecek vadeden genç oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu yeşilli takımın bu transferdeki en büyük rakibi ise Beşiktaş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yerli ve genç oyunculara yatırım yapma kararı veren Beşiktaş'ın da Bilal Budak için ısrarcı olduğu öğrenildi.

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Şimşek’te gençlik avı
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