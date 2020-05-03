76 bin aileye yardım

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş sosyal medya hesabından Antalya'da salgın sürecinde yapılan yardımlar hakkında paylaşımda bulundu. Taş, "Antalya da ihtiyaç sahibi 76 bin 740 haneye biner liradan 76 milyon 740 bin TL lik yardım ulaştırıldı. Öte yandan bu hanelere sosyal yardım ödemesi yapıldı" diye konuştu. İbrahim Ethem Taş, bu zor süreçte devletin vatandaşını yalnız bırakmadığının altını çizdi.

HALK YALNIZ DEĞİL

Ramazan ayıyla birlikte yardım atağının hız kazandığına dikkat çeken İbrahim Ethem Taş, bu süreçte 27 bin 500 aile gıda kolisi dağıtıldığını vurguladı. Evde kalan 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile 20 yaş altı vatandaşların da her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten Taş, "Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen 141 bin 423 talep karşılandı. Antalya'da 2 milyon 605 bin maske dağıtımı yapıldı" diye bilgi verdi.