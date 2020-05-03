Dayanışma örnek oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle başlayan ve ramazan ayının gelmesiyle de yoğunlaşan yardımlaşma atağı, yerleşik yabancılara da örnek oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancı kökenli vatandaşlar da mahalle muhtarlıklarıyla koordine olarak harekete geçti. Yabancı komşular ihtiyaç sahibi vatandaşları adreslerinde ziyaret edip, gıda malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıtarak, bu kişilere çeşitli hediyeler verdi.

DEVAMI DA GELECEK

Kırsal kesimlerde dağıtıma başlayan Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği ile ilçedeki yerleşik yabancılar, kapıları çalarak gıda paketini ve hediyeleri verdi, ailelerin de ramazan ayını tebrik etti. Yerleşik yabancılar ilk günde 60 ailenin kapısını çalarken, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.