ANTALYA'DA sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı. Diğer günlerde hayvanseverlerin beslediği sokak hayvanlarına kısıtlama süresince jandarma, polis ve belediye ekipleri tarafından mama ve su bırakıldı. Serik ilçesinde jandarma ekipleri yolda gördükleri köpek ile 10 yavrusunu besledi. Serik Belediyesi'ne bağlı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

İHTİYAÇ MOLASI İÇİN ÖZEL İZİN

Evcil hayvanları olan Antalyalılar da köpeklerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı. Maske takarak sokağa çıkanlar, köpeklerinin ihtiyaçlarını gidermesinin ardından hızla evlerine döndü. Hayvanseverler evcil hayvanlar için sunulan bu özel izin için teşekkür etti. 15 dakikalık ihtiyaç molaları hayvanlar için rahatlama imkanı sundu.