Kaçak geziye 12 bin lira ceza

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinden, seyahat izin belgesi almadan tekneyle Antalya'nın Kemer ilçesine gelen 4 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.

14 GÜN KARANTİNA

Tekne Kemer açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Antalya'nın Konyaaltı ile Kepez ilçelerinde yaşadıkları belirlenen A.Y. (33), Ö.Y. (33), Ş.S. (37) ve A.E.Y.'ye (17), ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalmaları tebliğ edildi. Tekne ise G-Marina içerisinde izole bir alana alınarak, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.