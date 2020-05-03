Kanarya’nın Akrep aşkı

SÜPER Lig'in ikinci yarısında başarılı bir grafik çizen Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcuları transfer döneminin gözdesi oldu. İsmi en çok transferde anılan isim ise Nazım Sangare oldu. A Milli Takım kadrosuna da dahil olmayı başaran Nazım'ın adı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

PARA KAZANDIRACAK

ÖZELLIKLE Isla'yı göndermeyi planlayan Fenerbahçe'nin sağ bek için Nazım Sangare'yi gözüne kestirdiği ve bu konuda ısrarcı olduğu öğrenildi. Antalyaspor ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Nazım Sangare'nin kulübe para kazandırarak ayrılması planlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri salladı.

GÜMÜŞ DEĞERE BİNDİ

ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk daha önce Nazım transferi için "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz" demişti. Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer oyuncunun ise Sinan Gümüş olduğu iddia edildi. Bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş daha önce sosyal medyadaki canlı yayında Başkan Ali Şafak Öztürk'e takımda kalmak istediğini söylemişti. Sinan Gümüş, "Başkanım Antalya'yı çok seviyorum. Siz ne derseniz o olur" dedi.