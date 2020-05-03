Ramazan demek paylaşım demek

RAMAZANDA paylaşmanın en büyük unsur olduğunu bildiklerini belirten Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim görevlisi ve Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, "Biz Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar, daha koronavirüs süreci yeni başladığında yardım sürecine başladık. Ramazan ayının gelmesiyle 'bereket' yardım kolilerini ihtiyacı olan ailelere götürüyoruz. Ramazan ayında da aynı şekilde devam ediyoruz. Alanya Yardımlaşma Platformu ve dernek olarak 60 koli, 60 ek yardım poşeti ve 120 ramazan pidesini Demirtaş ve Sapadere mahallelerindeki köylere getirdik" diye konuştu.