Sağlık turizminde yeni adres olacağız

ULUSLARARASI Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelesinin sağlık turizmine ivme kazandırmasını beklediklerini vurguladı. Kanpolat, Dünya Sağlık Örgütü'nün referans gösterdiği Türkiye'nin dünya sağlık turizminin merkezi haline gelmesinin beklendiğini kaydetti.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Kanpolat, salgın öncesi katıldıkları uluslararası platformlarda hep Türkiye'deki güçlü sağlık altyapısını anlattıklarını ve bugün haklı çıkmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdib. Kanpolat, Türkiye'nin kaliteli sağlık yatırımları ve sağlık çalışanlarının uzmanlığı ile tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Türkiye'nin sağlık turizminin önemli üssü haline gelmesini beklediklerini kaydeden Kanpolat, "Türkiye, sağlıkta lider olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya kanıtladı. Dünya devi dediğimiz ülkelerin sağlık altyapısı bir salgında çökerken, Türkiye'de tek bir hasta bile kaderine terk edilmedi, hiçbir kurumun yoğun bakımı dahi yüzde 100 doluluğa ulaşmadı. Türkiye'deki sağlık altyapısının güçlü olması sayesinde hiçbir hasta mağdur olmadı. Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye tıbbi ve koruyucu malzeme desteği gönderdi. Bu süreçte, Türkiye aslında tüm dünyaya güzel bir ders verdi" dedi.