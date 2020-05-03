Sahiller sessiz kaldı

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında, 34 gündür Antalyalıların girişine kapalı olan Konyaaltı Sahili, martılara kaldı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği sahilde, sadece martılar görülür oldu. Martılar, su üzerinde uçarken, güzel görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili ile Boğaçay'ın denize döküldüğü alanda ise martıların, balık avladığı görüldü. Martılar arasındaki balıkçıl kuşlardan karabatak ise dikkat çekti.

HEYKEL MÜZESİ

Konyaaltı Sahili'nin yanı sıra Lara Plajları'nda sessizlik hakim oldu. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Antalya Kum Heykel Müzesi de ıssızlığa büründü. Şehirde normal zamanlarda yüzlerce insanın yürüyüş yaptığı Falez bandı da boş kaldı. Ayrıca şehir merkezinde de genellikle yoğun olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar, Atatürk ve Kazım Özalp Caddeleri'nde kimsenin olmadığı görüldü.