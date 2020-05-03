Vefalı taraftar

Aytemiz Alanyaspor'un taraftar grubu liderleri, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Josef Sural'ın ölümünün birinci yılında, verdikleri 'unutmadık' mesajıyla Çek oyuncuyu özlemle andı. Planladıkları anma törenini, koronavirüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyen taraftar grupları, acılarını hala ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor. Taraftarlar salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle bir boşluğa düştüklerini belirterek statların eski coşkulu ortamına döneceği günleri özlemle beklediklerini dile getirdi.

ADI PARKA VERİLDİ

Yörükler Taraftar Grubu'nun lideri Hilmi Güney, Sural'ın anısını her zaman yaşatacaklarını belirterek, "Sural unutulmadı ve unutulmayacak. Ölümüyle yüreğimiz yandı" diye konuştu. Şimşekler Taraftar Grubu'nun lideri Fatih Aslan ise "Geçen yıl Sural adına halkımıza güzel bir park kazandırıldı. Sural yaşıyor, anısı yaşatılıyor. Bunu yaşatan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Josef Sural ölmedi. Her zaman kalbimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

YABANCI TARAFTARLAR

Alanyaspor Uluslararası Taraftar Grubu'nun lideri Norveç uyruklu Katrine Jacobsen de Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin üstünden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi. Sural'ın her zaman samimi biri olduğunu belirten Jacobsen, "Gerçekten sempatik biriydi. Ölümü bizi gerçekten çok üzdü. O kazada kendimizi biraz da olsa 'Daha kötüsü de olabilirdi' diyerek teselli ediyoruz. Çünkü orada altı oyuncu daha vardı. Şimdi o futbolcular takımda oynuyor. Kazanın olduğu gün biz de Kayseri'deydik. Onlar takımdan ayrı, erken gitmişlerdi. Biz de kazayı sabah öğrendiğimizde şoke olduk" diye konuştu.