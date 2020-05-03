Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Vefalı taraftar

Vefalı taraftar

taraftar grupları, hayatını kaybeden Çek futbolcu ’ı ölümünün birinci yılında özlemle andı. Taraftarlar, “Sural unutulmadı ve unutulmayacak” mesajı verdi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Vefalı taraftar

Aytemiz Alanyaspor'un taraftar grubu liderleri, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Josef Sural'ın ölümünün birinci yılında, verdikleri 'unutmadık' mesajıyla Çek oyuncuyu özlemle andı. Planladıkları anma törenini, koronavirüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyen taraftar grupları, acılarını hala ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor. Taraftarlar salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle bir boşluğa düştüklerini belirterek statların eski coşkulu ortamına döneceği günleri özlemle beklediklerini dile getirdi.

ADI PARKA VERİLDİ
Yörükler Taraftar Grubu'nun lideri Hilmi Güney, Sural'ın anısını her zaman yaşatacaklarını belirterek, "Sural unutulmadı ve unutulmayacak. Ölümüyle yüreğimiz yandı" diye konuştu. Şimşekler Taraftar Grubu'nun lideri Fatih Aslan ise "Geçen yıl Sural adına halkımıza güzel bir park kazandırıldı. Sural yaşıyor, anısı yaşatılıyor. Bunu yaşatan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Josef Sural ölmedi. Her zaman kalbimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

YABANCI TARAFTARLAR
Alanyaspor Uluslararası Taraftar Grubu'nun lideri Norveç uyruklu Katrine Jacobsen de Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin üstünden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi. Sural'ın her zaman samimi biri olduğunu belirten Jacobsen, "Gerçekten sempatik biriydi. Ölümü bizi gerçekten çok üzdü. O kazada kendimizi biraz da olsa 'Daha kötüsü de olabilirdi' diyerek teselli ediyoruz. Çünkü orada altı oyuncu daha vardı. Şimdi o futbolcular takımda oynuyor. Kazanın olduğu gün biz de Kayseri'deydik. Onlar takımdan ayrı, erken gitmişlerdi. Biz de kazayı sabah öğrendiğimizde şoke olduk" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Vefalı taraftar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA