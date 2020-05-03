Yine yosun siyaseti

ANTALYA Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan cadde, sokak ve sahilleri fırsat bilen birçok belediye şehirlerindeki aksaklıkları giderirken Antalya Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı. Eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde yapılan ve 'Antalya'nın pırlanta gerdanlığı' olarak tanımlanan Boğaçayı Projesi'ni yerel seçimlerden hemen sonra itibarsızlaştırmak için bir süre bakımsızlığa terk eden CHP'li Muhittin Böcek, yine aynı yönteme başvurdu.

ÇÖPLER YÜZÜYOR

Konyaaltı bölgesinde yaklaşık 110 milyon lira harcanarak bataklık görüntüsünden kurtarılıp yaşam alanı haline getirilen Boğaçayı Projesi bakımsızlığa terk edildi. Bakımsızlık nedeniyle yüzeyde yaşanılan yosunlaşma çirkin bir görüntü oluştururken, suyun yüzeyindeki çöpler dikkat çekti. Koronavirüs salgını öncesinde insanların balık tuttuğu ve çocukları ile vakit geçirdiği Boğaçayı'nda suyunun yüzeyinde çöpler yüzmeye başladı.

BAŞTAN BERİ KARŞILAR

2018 yılında hizmete açılan ve Antalyalıların uğrak adresi haline gelen bölge, yerel seçim öncesi CHP'lilerin hedefine oturtuldu. Projeye baştan beri karşılan Böcek, seçimlerden hemen sonra Boğaçayı'nı kaderine terk ederek suyun yosunlaşmasına neden oldu. Kamuoyuna projenin yanlış olduğu algısını gösterdikten bir süre sonra temizlenerek eski haline getirildi. Ancak uzun süredir herhangi bir bakım yapılmayan bölgede çirkin manzaralar ortaya çıktı.



TEMIZLIK OLMAZSA YOSUNLAŞMA OLUR

ASAT ve ALDAŞ'ın eski Genel Müdürü Faruk Karaçay daha önce Boğaçayı'nın kendi haline bırakılmasına isyan etmişti. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde görev yapan Karaçay, projenin Türel döneminde yapıldığından dolayı itibarsızlaştırılmaya çalıştığını vurgulamıştı. Boğaçayı Projesi'nin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından onaylandığına dikkat çeken Faruk Karaçay, "Temizlik yapılmazsa yosunlaşma elbette olur. Proje hayata geçmeden önce de bölgede yosunlaşma oluyordu. DSİ orada düzenli temizlik yapıyordu. Şimdi siz orayı olduğu gibi bırakırsanız elbette yosunlaşma artar. Ama düzenli temizlik yapılırsa yeraltı suyunun da desteği ile orası pırıl pırıl olur" dedi.