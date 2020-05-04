Bulvara Türkeş’in isim kitabesi dikildi

ANTALYA Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırarak inşa ettiği bulvara, ismini verdiği MHP'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isim kitabesini dikti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın resmi açılışını, Türkeş'in 23. ölüm yıldönümü olan 4 Nisan'da yapacaklarını duyurmuştu. Ancak koronavirüs salgını kısıtlamaları kapsamında bulvarın resmi açılışı ertelendi. Kepez Belediyesi'nin, kendi imkanlarıyla Masa Dağı eteklerinde açtığı 30 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğundaki bulvar, görünümüyle, yapım kalitesiyle dikkat çekiyor. Büyük kaya kütleleri kesilerek açılan bulvar, konumuyla Antalya manzarasını kuşbakışı izleme imkanı sunuyor. Bulvar, tüm illeri temsilen refüjüne dikilen 81 zeytin ağacıyla da yeşil yol olma özelliği taşıyor. Bulvar, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerini kuzeyden bağlayarak, bölgedeki ulaşımı rahatlattı.