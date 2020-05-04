Denetim manzaraları

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu. Polis ve jandarma ekipleri il genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetim anlarında bazen ilginç olaylar da yaşandı. Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden Fatma B. (75), bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay, Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Ağladığı gözlenen Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.Polisle tartışan baba oğul ise polisi çileden çıkarttı. Olay Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3940 sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarıda olduğunu fark etti. Polis ekibi, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyardı. H.İ.D. uyarıyı dikkate almayınca tartışma çıktı. Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise polisleri cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Polisin uyarısı sonrası da tehditler savurdu.H.C.D. gözaltına alınmak istenince ayağındaki terlikleri çıkarıp, kaçmaya çalıştı ama 50 metre sonra yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba- oğul ifade için polis merkezine götürüldü. Bir diğer ilginç ceza olayı Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda oturan 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.