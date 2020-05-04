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’nin tarihi surları güvercinlere kaldı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Kaleiçi’nin tarihi surları güvercinlere kaldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir ıssızlığa bürünürken, sokaklar hayvanlara kaldı. Kaleiçi'ni gezmek isteyenlerin yürüyüş rotası üzerinde bulunan tarihi kapının surlarında yüzlerce güvercin yaşıyor. Atatürk Caddesi üzerindeki tramvay yolu ile Kaleiçi'nin giriş kapılarından Hadrianus Kapısı'nın surları güvercinlere kaldı.

TABLO GİBİ
Özellikle Üç Kapılar olarak bilinen Hadrianus Kapısı bölgesindeki güvercinlerin uçuşu tabloları aratmadı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan cadde ve tramvay yollarında sıralanan güvercinler, yağan yağmurla oluşan su birikintisinden su içti.
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Kaleiçi’nin tarihi surları güvercinlere kaldı
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