Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Kan bağışı için meydan okuma

Kan bağışı için meydan okuma

Kızılay’ın çağrısıyla iyilikte yarış başladı. Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, 50 ünite kan bağışı yapıp 3 lise ve Belediye Başkanı Sayan’a meydan okudu

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Kan bağışı için meydan okuma
KIZILAY Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının kritik seviyede olduğunu açıklamasının ardından Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı destek kampanyası çerçevesinde meydan okumasına Antalya'dan karşılık geldi. Bir alışveriş merkezinin önündeki alanda toplanan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, Kızılay için kan bağışında bulundu.

3 LİSEYE MEYDAN OKUMA
Yaklaşık 60 kişiye yakın gruptan 50 ünite kan temin edildi. Kan bağışı sonrasında okul müdürü, öğretmen ve veliler Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi, Trabzon Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Üsküdar Anadolu Lisesi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a meydan okudu.

HAYIRDA YARIŞALIM
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kan toplama seviyesine ilişkin açıklaması sonrası başlayan sosyal sorumluluk projesine katılmak için öğretmen ve velilerle birlikte buluştuklarını ifade eden Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney, "Biz de Trabzon ve İstanbul'da 3 okula ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayın'a meydan okuyoruz. Onlarlın da kan vermelerini, bu hayırda birlikte yarışmayı istiyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan bağışı için meydan okuma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA