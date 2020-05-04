Kaplumbağa katliamı

ANTALYA'NINAlanya ilçesinde bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşla ezilerek kabukları kırılmış halde bulunan 15 kaplumbağa ile ilgili soruşma başlatıldı. Olay, Kleopatra Plajı'ndaki Damlataş Sahil Mezarlığı'nda meydana geldi. Önceki gün sabah sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler, gördükleri manzara karşısında şok oldu.Kaplumbağaları inceleyen veteriner hekimler, 4'ünün yaşadığını belirleyerek kliğine götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2'sinin durumu iyiye giderken, 2'sinin ise kritik olduğu öğrenildi. Uzman veteriner hekim Osman Aydın, "İki kaplumbağanın durumu şu an için iyi, büyük olan kaplumbağalar ise fazla darbe almış ve kabukları birleştirilmeyeceği gözlemleniyor" dedi. İnceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.