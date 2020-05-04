Serik Belediyespor 2’nci Lig’e çıkıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerle ilgili son gelişmeler Antalya'nın Serik ilçesini sevindirdi. Buna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar oynanmaya devam edecek. 2'nci ve 3'üncü Lig'de ise liderler direkt üst lige çıkacak. Üst lige çıkacak diğer takım için ise 2 ile 9'uncu sırada yer alan takımlar tek maç usulüyle play-off oynayacak.
Ayrıca liglerde bu sezon düşme de olmayacak.
BAŞKAN AÇIKLADI
Konu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can
'ın yaptığı video konferansta
masaya yatırıldı. Volkan Can, toplantının
ardından yaptığı açıklamada,
"2. ve 3. Lig kulüplerinin TFF
Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan
'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü
karşılamasının imkanı
yok. Biz şu an gruplarında
lider takımların bir üst
lige çıkmasını istedik"
dedi. Volkan Can, 5 Mayıs Salı ya da 6 Mayıs Çarşamba günü yapılacak toplantılarda kararın netleşeceğini söyledi.
KEMERSPOR DÜŞMEYECEK
BU
durumda Antalya temsilcisi Serikspor, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olduğu için adını bir üst lige yazdıracak. Serikspor 55 puanla ligde zirvede yer alırken, en yakın takipçisi 24 Erzincanspor ile arasındaki puan farkı ise 3. Bir diğer sevindirici haber ise Kemerspor'a gelmiş olacak. Kemerspor 2003 takımı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 22 puanla son sırada yer alıyor. Beklenen karar alınırsa Kemerspor 2003'te düşmekten kurtulacak.