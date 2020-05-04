Serik Belediyespor 2’nci Lig’e çıkıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerle ilgili son gelişmeler Antalya'nın Serik ilçesini sevindirdi. Buna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar oynanmaya devam edecek.Ayrıca liglerde bu sezon düşme de olmayacak.Konu'ın yaptığı video konferanstamasaya yatırıldı. Volkan Can, toplantınınardından yaptığı açıklamada,"2. ve 3. Lig kulüplerinin TFFSağlık Kurulu tarafından hazırlanan'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nükarşılamasının imkanıyok. Biz şu an gruplarındalider takımların bir üstlige çıkmasını istedik"dedi.durumda Antalya temsilcisi Serikspor, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olduğu için adını bir üst lige yazdıracak. Serikspor 55 puanla ligde zirvede yer alırken, en yakın takipçisi 24 Erzincanspor ile arasındaki puan farkı ise 3. Bir diğer sevindirici haber ise Kemerspor'a gelmiş olacak. Kemerspor 2003 takımı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 22 puanla son sırada yer alıyor. Beklenen karar alınırsa Kemerspor 2003'te düşmekten kurtulacak.