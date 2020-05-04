Tarımda dönüşüm başladı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Güven Sak, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Tarım Sohbetleri' programının konuğu oldu. YouTube'dan canlı yayınlanan 'Salgın ve Ekonomide Yeni Normal' konulu programa, ATB Başkanı Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile ATB üyeleri katıldı.Ali Çandır, Borsa olarak bu zorlu dönemde tarımın, ekonominin ayakta kalması için girişimde bulunduklarını, itibarsızlaştırılan tarım sektörünün böyle zor bir dönemde itibarını kazanmak için büyük bir şans yakaladığını ifade etti. Rektör Güven Sak, belirsizlik dönemlerinin esneklik getirdiğini belirterek, üretimi başlatma, lojistik toparlanma için plan yapma zamanı olduğunu kaydetti. Bu dönemin fırsatlarına değinen Sak, "İhmal ettiğimiz reform gündemine geri dönmekten başka çaremiz yok. Böyle zor dönemde yeni yolların farkına varmamız lazım. Çözemediğimiz sorunları şimdi gündeme getirmenin tam zamanı. Tarımı daha fazla nasıl verimli hale getirebiliriz konusuna odaklanmamız gerekiyor" dedi.Tarımda dönüşümün örneklerinden olan Dijital Tarım Pazarı uygulaması ise Antalya'da da hayata geçti. Çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilmesi, tüketici ile esnafın aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilmesi için hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı, seralarında kesintisiz üretime devam eden Antalyalı çiftçilerde heyecan yarattı. Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, sistemin bilinçli tarım yapılmasının önünü açacağını belirterek, bir kişinin arazisinde ne ekebileceği ve nasıl satacağına sistemin destek vereceği ifade etti.