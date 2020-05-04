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Teknede izole yaşam

’nda demirli teknelerinde yaşayan balıkçılar, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, hem izole yaşam sürüyor hem de teknelerinin bakımını yapıyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Teknede izole yaşam
ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması döneminde farklı bir yaşam sürdürülüyor. Teknelerini limana demirleyen balıkçılar, denize açılmanın ve balık avlamanın da yasak olduğu bugünlerde, teknelerinde izole yaşıyor. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve giriş- çıkışların kontrol altında tutulduğu limanda teknede yaşayan balıkçılar, kısıtlamayı da fırsat bilerek, tamir işlerine başladı.

ARTIK EVLERİ OLDU
Tekne sahipleri, karaya çektikleri teknelerinin boya, zımpara, cila gibi işlerini yaparak vakit geçiriyor. Balıkçılar, aynı zamanda teknelerinde yatıp, yemeklerini de yine burada pişirerek, yiyebiliyor. Erhan İne, teknesini boyayarak, günlerini geçiriyor. Sezon kapalı olduğu için teknelerinin bakımına başladığını belirten İne, "Burada izole bir yaşam sürüyoruz. Teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Limanda kalan birkaç kişiyiz. Herkesin gözü sezonun açılmasında. İnşallah bir an önce başlarız" dedi. Teknesine bakım yapan balıkçı Ergün Kısacık ise buranın evi olduğunu belirterek, "Tekneme boya yapıyorum. Burada izole yaşıyorum. Sabah, akşam buralardayız" diye konuştu.

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Teknede izole yaşam
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