Balık zevki denize tehdit

ANTALYA'DA toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunların tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi.Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak çıkardıklarını belirten Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa sualtı kirlenmesiyle olacak" dedi.