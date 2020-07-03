Canlar onlara emanet

Antalya Konyaaltı Sahili yeni normalleşmeyle birlikte 1 Haziran'da vatandaşların hizmetine yeniden açıldı. Sahil Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE'de yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak plajlarda düzenleme yaptı. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'nde boğulma riskine karşı belirli aralıklarla 34 kule yerleştirildi. 34 kulede 5'i kadın 43 cankurtaran sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar görev yapıyor.Bu yıl kadın cankurtaran sayısının arttırıldığı sahilde, kuş uçurtulmuyor. Kule ve sahil bandında yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşları sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor. Maskelerini biran olsun çıkarmayan kadın cankurtaranlar erkeklere inat mesleklerini başarıyla yapıyor. Kadın cankurtaranlar bazı kişilerin kendilerine, " 'Böyle cankurtarana can kurban' gibi yada 'boğulayım da beni kurtarsın' diyenlere sitem etti. Cankurtaran Ayşen Hüsmen, temsili olarak boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi de başarıyla kurtardı.Cankurtaranların büyük bölümünü Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturdu. Öğrenci Aslınur Demirtaş, "Kadın olduğumuz ve insanlar buna alışkın olmadığı için zorluk çekiyoruz. Yanımıza gelip laf atanlar oluyor. İster istemez rahatsız oluyoruz" dedi.