Japon Nonaka kültüre sahip çıktı

ANTALYA'DA 25 yıldır yaşayan 57 yaşındaki Japon yazar Ikumi Nonaka, Türk kültürüne ve el sanatlarına merakından halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyasından koleksiyon oluşturdu. Küçük bir dükkanda koleksiyonunu sergileyen Nonaka, Japonya'ya giderek Türk el sanatlarının tanıtımını yaptı. Türk kültürü ve el sanatlarına ilgi duyan Japonların Türkiye'ye el işi öğrenmeye geldiğini anlatan Ikumi Nonaka, Türk ekonomisi ve turizmine katkı sağlıyor.Ikumi Nonaka, "Genellikle halıcılık işi yapıyorum. Onun yanında çok sevdiğim el işi olan iğne oyası, dantel, baskı gibi ürünleri topluyorum ve koleksiyon yapıyorum. Bu koleksiyonları önceden saklayıp kendim bakıyordum ama bu güzel sanatı Japon arkadaşlarımla paylaşmayı çok istedim. Japonlar da el sanatlarını çok sever ve meraklılar. Ama Türkiye'deki el sanatları pek bilmiyorlardı. Ben de Japonya'da sergi açmaya ve seminer yapmaya karar verdim. Her sene Japonya'ya gidip seminerlerde Türkiye ve el işi hakkında bilgiler veriyorum" dedi. Nonaka, "İğne oyalarını tanıtmaya başladıktan sonra Japonya'da el işi yapmayı seven kadınlar Türkiye'yi çok sevdi. İğne oyası yapmak için Türkiye'ye geliyorlar" diye konuştu.İĞNE oyasının ardından Döşemealtı halısı konusunda farkındalık yaratmak istediğini anlatan Ikumi Nonaka, "Japon arkadaşlar halı dokumayı merak ediyordu. Döşemealtı'nda halıcı arkadaşım var, geçen sene onun yanına gittik. Japon arkadaşlarımla beraber Döşemealtı halısı dokuduk. Dokuma halısına meraklı olan kişilerin Antalya'ya gelmesi için bir program düzenlemiştim. Döşemealtı'nda atölye çalışması yapalım istedim. Geçen aydan itibaren 2 grup halinde Japonlar halı dokumak için gelecekti. İnşallah sonbahardan sonra Japonlar, Döşemealtı'da halı dokuyacak" şeklinde konuştu.