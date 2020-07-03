Patara’da tarih sanatla buluştu

Patara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin '2020 Patara Yılı'nın tanıtımına destek vermek amacıyla Antik Kentte bulunan dünyanın ilk meclis binasında düzenlediği online konser, renkli görüntülere sahne oldu.Konser opera sanatçısı Mehmet Yenigün'ün seslendirdiği şarkılar ile başladı. Yerel sanatçı Emre Dayıoğlu'nun Yörük Kültürü'nü yansıtan kıyafetler eşliğinde seslendirdiği türküler ise antik kentte Yörük rüzgarı estirdi. Türkülere Halk Oyunları Ekibi de eşlik ederken, antik kentten sipsi sesi yankılandı. Gece, Burhan Tüzer'in Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseri ile son buldu.Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 32 yıllık bir kazı macerası yaşadığı Patara'da en büyük emek ve desteğin Likyalı Yörüklere ait olduğunu belirterek, "Likyalı Yörükler bu ören yerinin tek bir taşını dahi yerinden kaldırmadılar. Bu yıl aslında tek başına Patara Yılı değil. Bu yıl Antalya yılı. Bu yılın Antalya'nın yılı olduğunun bilinciyle burada oturan belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.