Rektörlük için başvuru başladı

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi rektörlük seçimi başvurusu başladı. Aday olduğunu aylar önce açıklayan mevcut Rektör Mustafa Ünal, yazılı olarak Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) başvurusunu yaptı. Diğer rektör adaylarının ise önümüzdeki gönlerde adaylık başvurusu yapmaları bekleniyor.Prosedür gereği adaylar 8 Temmuz tarihine kadar YÖK'e yazılı olarak başvuruyorlar. YÖK yapılan başvuruları değerlendirecek. Burada yapılan değerlendirmenin ardından sıraya konularak Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak. Son çalışmaların ardından Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü ağustos ayının ilk haftası resmi olarak açıklanacak. Atanan yeni rektör 4 yıl boyunca görev yapacak. Edinilen bilgiye göre en az 5 kişinin adaylık için YÖK'e başvurması bekleniyor.