Şehit öğretmenin ismi yaşatılacak

ANTALYA Kemer Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının Çamyuva Mahallesi'nde yapılacak bir çocuk parkına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.22 yaşındaki genç öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta karne dağıtımının ardından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracıyla evine döndüğü sırada hain saldırıda şehit edilmişti.