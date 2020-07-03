Şimdi sıra ihalede

Antalya'da depreme dayanıksız raporu verilen 14 okulun yıkım işlemi tamamlandı. Gözler mevcut yerlerinde yeniden yükselecek okulların ihalesine çevrildi. Toplamda 264 derslik yıkılırken yerine 328 derslik yapılacak.Geçtiğimiz şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yapılan deprem tetkikleri sonucu Antalya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 14 okul için yıkım kararı verildi. 20 bloktaki yıkım işlemi Milli Emlak tarafından ihaleye çıkarak tamamlandı. Kimi okulların sadece bir bloğu, bazı okullar ise tamamen yıkıldı. Toplamda 264 derslik, 1 atölye ve 1 pansiyon yıkılmış oldu.Yıkım işleminin tamamlanmasıyla birlikte gözler yeni yapılacak dersliklere çevrildi. Mevcut yerlerinde yükselecek olan depreme dayanıklı modern okullar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak ihale beklenmeye başlandı. Okulların inşaatına yaz sezonu içinde başlanacağı belirtilirken, 328 yeni derslik, 2 atölye ve 1 pansiyon yapılacağı vurgulandı. Yıkılan okullarda eğitim gören 6 bin 651 öğrenci kendi okulları tamamlanana kadar eğitimlerini bölgelere yakın başka okullarda sürdürecek.Kemer Göynük Ortaokulu A ve B blok, Kepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blok, Kepez Göçerler İlkokulu A blok, Konyaaltı Çakırlar İlkokulu B blok, Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blok, Serik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blok, Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Lisesi, Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu, Finike İsmail Erol İlkokulu, Muratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blok, Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blok, Muratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu, Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.