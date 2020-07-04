Bademcik ameliyatı hayatlarını kararttı

Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde yaşayan Seval-Osman Önal çiftinin iki çocuğundan biri olan Sevgi Önal, 2.5 yaşındayken yoğun kulak akıntısı yaşadı. Bunun üzerine hastaneye başvuran aile devlet hastanesinde uygulanan antibiyotik tedavisinden hiçbir sonuç alamayınca Sevgi'yi özel bir hastaneye götürdü. Minik kızı muayene eden doktorların önerisi ile Sevgi Önal bademcik ameliyatı oldu.Anne Seval Önal, 25 Nisan 2019'da yapılan bademcik ameliyatının ardından birkaç gün sonra kanaması olan Sevgi'nin, o esnada kan yuttuğu için kalbinin durduğunu anlattı. Doktorların acilen hastaneye götürdükleri kızlarının önce öldüğünü söylediğini sonra hayata döndürüldüğünü ifade eden Seval Önal, "Bir bademcik ameliyatı bizi buralara kadar getirdi. 31 Temmuz 2019'da eve getirdi ve o günden bugüne aynı durumda. Oksijenden sürekli ayıramıyoruz. Bir de Sevgi çok kilo aldığı için kaldırıp indiremiyoruz. Allah'a şükür yine yatak yaramız yok, sürekli çeviriyoruz" dedi. Anne Seval Önal, Sevgi'nin konuştuğu, gülüp oynadığı eski videolarına bakıp bir an evvel eski haline dönmesi için dua ediyor. İyileşme umudunun ufak da olsa olduğunu söyleyen anne Önal, Sevgi'nin esneme, ağlama gibi tepkileri olduğunu ancak doktorların daha umutsuz konuştuğunu ifade etti.