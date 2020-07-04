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Geç de olsa sezon açıldı

Türkiye’nin en önemli rafting merkezlerinin başında gelen Köprülü Kanyon’da sezon açıldı. Adrenalin tutukunlarının akın ettiği Köprüçay, eski günlere döndü

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Geç de olsa sezon açıldı
HER yıl ortalama bir milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, yeni sezonu açtı. Türkiye'nin önemli rafting rotaları arasında yer alan bölgede, geçen yıllarda martta sezonu açan rafting işletmeleri, bu yıl salgın nedeniyle açılışı temmuza erteledi.

ADRENALİNIN ADRESİ
Tatil için Antalya'ya gelen ve rafting yapmak isteyenler, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Erken saatlerde Köprüçay'a gelenler, önce parkur hakkında rehberden bilgi alıyor. Ardından kasklarını takıp, can yeleği ve su ayakkabılarını giyen tatilciler, kendilerini dağların zirvesinden akan suya bırakıyor.
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Geç de olsa sezon açıldı
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