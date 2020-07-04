Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Perde 9 Eylül’de açılacak

Perde 9 ’de açılacak

, yeni sanat döneminde 9 ’de sahnelenecek sürpriz oyunla perdelerini açacak. 2021 Mayıs’a kadar sürecek

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Perde 9 Eylül’de açılacak
KORONAVİRÜS salgınından dolayı perdesini kapatıp gösterimlere ara veren Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), sürpriz bir oyunla 9 Eylül Çarşamba akşamı yeniden 'perde' diyecek. ADT'nin yönetmen ve oyuncuları, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Antalyalı tiyatro severleri yeniden bir araya getirebilmek için kolları sıvadı. ADT, 'sürpriz' olarak nitelenen yeni bir oyunun hazırlık çalışmasına başladı.

SÜRPRİZ OYUNLAR VAR
ADT yönetici ve yönetmenleri, 9 Eylül Çarşamba akşamı prömiyeri gerçekleşecek sürpriz oyunun ardından sahnelenecek diğer oyunları da belirlemek için harekete geçti. Yeni dönemde izlenme rekorları kıran eserlere yer verilecek. ADT salonunda oyunların sosyal mesafe kurallarına uyularak izlenmesi için de hazırlık yapılıyor. Normalleşme ile yeni sanat sezonu 2021'in Mayıs ayına kadar sürecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Perde 9 Eylül’de açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA