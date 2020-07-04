Perde 9 Eylül’de açılacak

KORONAVİRÜS salgınından dolayı perdesini kapatıp gösterimlere ara veren Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), sürpriz bir oyunla 9 Eylül Çarşamba akşamı yeniden 'perde' diyecek. ADT'nin yönetmen ve oyuncuları, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Antalyalı tiyatro severleri yeniden bir araya getirebilmek için kolları sıvadı. ADT, 'sürpriz' olarak nitelenen yeni bir oyunun hazırlık çalışmasına başladı.ADT yönetici ve yönetmenleri, 9 Eylül Çarşamba akşamı prömiyeri gerçekleşecek sürpriz oyunun ardından sahnelenecek diğer oyunları da belirlemek için harekete geçti. Yeni dönemde izlenme rekorları kıran eserlere yer verilecek. ADT salonunda oyunların sosyal mesafe kurallarına uyularak izlenmesi için de hazırlık yapılıyor. Normalleşme ile yeni sanat sezonu 2021'in Mayıs ayına kadar sürecek.