Piton yavrusu maskot oldu

KORONAVİRÜS nedeniyle ziyarete kapatılan binlerce balık ve sürüngenin bulunduğu Antalya Akvaryum bünyesindeki WildPark, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Wildpark'ta bulunan 100'ün üzerinde sürüngen, camdan teraryumlarda yaşamlarını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik canlıların yaşadığı merkezde geçen aylarda doğum yapan dişi burma piton, 50 yavru dünyaya getirdi.Boyu henüz 35 santimetre olan albino burma piton yavrusu adeta merkezi maskotu oldu. Anne ve babanın 6 yıl önce Almanya'dan getirildiğini anlatan sorumlu veteriner hekim Kadir Yatan, "Geldiklerinde yavruları ile aynı boydalardı. Şimdi babasının boyunun 6 metreye, ağırlığı ise 120 kilograma kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.