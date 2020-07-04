Sağlıkçılar tatilde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, izole tatil arayışında olan yerli turistler, kalabalıktan uzak tatil arayışına girdi. Burdur'un Bucak ilçesinde bu yönüyle dikkati çeken Karacaören Barajı ve havzası da doğaseverlerin adresi oldu. Kuş sesleri eşliğinde izlenen göl manzarası ve sessizliğiyle ilgi gören baraj gölü ve çevresi, bölgede başlayan yatırımlarla turizm destinasyonu haline geldi.Günübirlik misafirlere de açık olan bölgede bazı ziyaretçiler ise havzada kurulu göl manzaralı çadır ve bungalovlarda kalıyor. Tatilciler, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Burdur, Antalya, Isparta üçgeninde yer alan Karacaören'in eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu söyledi. Ünal, barajı gören yamaçlara bungalov evler yapan girişimciler sayesinde bölgede turistik faaliyetlerin başladığına işaret ederek, "Kalabalıktan uzak sosyal mesafenin sağlandığı bungalov evlerde insanlar tatillerini yapabiliyor, kanyonda kano turuna katılabiliyor, barajda yetişen alabalıkların tadına bakabiliyorlar" diye konuştu.Bölgede hizmet veren bir tesisin sorumlusu Sedat Yaman Yılmaz da Karacaören 1 Barajı'nın kıyısındaki yamaçlara kurulu konaklama tesislerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Doğada, ağaçların arasında tatil geçirmek isteyenleri ağırladıklarını kaydeden Yılmaz, müşterilerin konakladığı sürede hobi tarlasında sebze ve meyve toplayabildiğini vurguladı. Yılmaz, "Normalleşme sürecinde misafirlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. Rezervasyonlarımızın yüzde 80'i sağlık personeli" dedi.AFYONKARAHISAR'DAN gelen Doktor Eda Bulut da izole tatil için bu tarz bir yeri seçtiğini söyledi. Bulut, "Burada sosyal mesafe kendiliğinden sağlanıyor çünkü her şey bireysel kullanım için ayarlanmış durumda" dedi. Denizli'den gelen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal de salgın nedeniyle insanlardan uzak, sakin bir alanda tatil yaptıklarını söyledi. Bilal, tesisin ve bulunduğu bölgenin izole bir tatil için uygun olduğunu belirtti.