Tatil rehavet getirdi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine yerli turistler gelmeye başladı. Özellikle üniversite sınavının ardından artan bölgeye adeta akın eden turistler, ilçede Ölüdeniz, Çalış Plajı'nı dolduruyor. İlçeye hareketlilik getiren yerli turistlerden bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.Yaşananların özeti, turistlerin konakladığı otellerden sahile taşıyan araçlarda yaşanıyor. Arazi araçlarını dolduran yerli turistler sahile adeta kucak kucağa yolculuk ediyor. Plajlara girişte ateşleri ölçülen tatilciler, hemen her noktadaki dezenfektanlardan yararlanırken şezlonglar ise her müşterinin ardından tek tek dezenfekte ediliyor. Ancak sahilde de yine sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekiyor.